Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To ostatnia szansa w tym roku, aby zwiedzić Wieżę Bismarcka. A jest co oglądać. Odwiedzający mogą bezpłatnie wejść na wieżę, zobaczyć jej nowy blask i obejrzeć wystawę oryginalnych pocztówek.
- Ja się w ogóle historią interesuję, także mnie w ogóle zachwycają takie rzeczy. - Dziadek zadzwonił do mnie dzisiaj i się zapytał, czy chcemy pozwiedzać Wieżę Bismarcka. - On tu już był kiedyś z mamą, kiedyś to oglądali, a teraz przyjechaliśmy zobaczyć po jakimś tam wstępnym etapie remontów, jak to wygląda, tym bardziej, że można wejść do środka.

Każdy może tu dzisiaj przyjść, zachęca wolontariusz Przemysław Łukasiewicz. - Stwierdziliśmy, że ja wystawię swoje widokówki, które posiadam. Skupiliśmy się tutaj na północy, czyli Gocław, Skolwin, Stołczyn. Te okolice, które chcemy ożywić, a zarazem chcemy pokazać, jak one wyglądały ponad 100 lat temu.

Dzień otwarty potrwa do godziny 15.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk.
Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

