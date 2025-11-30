Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]

To ostatnia szansa w tym roku, aby zwiedzić Wieżę Bismarcka. A jest co oglądać. Odwiedzający mogą bezpłatnie wejść na wieżę, zobaczyć jej nowy blask i obejrzeć wystawę oryginalnych pocztówek.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Ja się w ogóle historią interesuję, także mnie w ogóle zachwycają takie rzeczy. - Dziadek zadzwonił do mnie dzisiaj i się zapytał, czy chcemy pozwiedzać Wieżę Bismarcka. - On tu już był kiedyś z mamą, kiedyś to oglądali, a teraz przyjechaliśmy zobaczyć po jakimś tam wstępnym etapie remontów, jak to wygląda, tym bardziej, że można wejść do środka.Każdy może tu dzisiaj przyjść, zachęca wolontariusz Przemysław Łukasiewicz. - Stwierdziliśmy, że ja wystawię swoje widokówki, które posiadam. Skupiliśmy się tutaj na północy, czyli Gocław, Skolwin, Stołczyn. Te okolice, które chcemy ożywić, a zarazem chcemy pokazać, jak one wyglądały ponad 100 lat temu.Dzień otwarty potrwa do godziny 15.