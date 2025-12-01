Uwaga na oszustwa związane z zakupem opału w regionie

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowano już pierwsze oszustwa na zakup opału, w których pokrzywdzeni stracili nawet kilka tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Mechanizm działania sprawców jest podobny. Oszuści publikują atrakcyjne oferty sprzedaży opału – węgla, pelletu czy drewna – w wyjątkowo niskich cenach. Strony internetowe, na których znajdują się ogłoszenia, wyglądają profesjonalnie i mogą podszywać się pod legalnie działające firmy. Po dokonaniu pełnej płatności za zamówienie towar nigdy nie zostaje dostarczony, a kontakt ze sprzedawcą urywa się.Aby uniknąć oszustwa, policja zaleca sprawdzanie opinii o sprzedawcy i firmie przed dokonaniem płatności, unikanie ofert znacznie tańszych niż średnia rynkowa, zachowanie ostrożności wobec sprzedawców wymagających pełnej przedpłaty i sprawdzenie czy firma posiada dane rejestrowe, numer telefonu oraz realny adres.