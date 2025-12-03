Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Marszałek województwa: zrealizowaliśmy więcej inwestycji drogowych niż było w planach [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Anna Pałamar [Radio Szczecin]
Fot. Anna Pałamar [Radio Szczecin]
43 inwestycje i ponad 175 km odnowionych dróg. Marszałek województwa zachodniopomorskiego podsumował pierwszy rok programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”.
Udało się zrealizować więcej inwestycji niż było w planach. Jak przekazał marszałek Olgierd Geblewicz z roku na rok nakłady na przebudowę dróg wojewódzkich są coraz większe.

- To był zwykle poziom 10 do 20 milionów złotych. Od kilku lat zaczęliśmy regularnie zwiększać tą kwotę, przekraczając 50 milionów złotych. Natomiast ta skala w tym roku jest nieporównywalna z jakąkolwiek, bo to ćwierć miliarda - mówi Geblewicz.

Dalsze plany są równie ambitne - podkreśla wicemarszałek województwa Jakub Kowalnik. Dodaje, że do końca 2028 roku przeznaczymy blisko 900 milionów złotych na przebudowę dróg wojewódzkich.

- Mamy zaplanowane, aby przebudować za tą kwotę blisko 500 kilometrów. Natomiast na rok 2026 mamy 32 zadania, to jest łącznie 160 kilometrów dróg - mówi Kowalnik

Zachodniopomorska siatka dróg wojewódzkich liczy obecnie ponad 2100 kilometrów.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Pałamar.

