Marszałek województwa: zrealizowaliśmy więcej inwestycji drogowych niż było w planach [ZDJĘCIA]

43 inwestycje i ponad 175 km odnowionych dróg. Marszałek województwa zachodniopomorskiego podsumował pierwszy rok programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”.

Edycja tekstu: Michał Król

Udało się zrealizować więcej inwestycji niż było w planach. Jak przekazał marszałek Olgierd Geblewicz z roku na rok nakłady na przebudowę dróg wojewódzkich są coraz większe.- To był zwykle poziom 10 do 20 milionów złotych. Od kilku lat zaczęliśmy regularnie zwiększać tą kwotę, przekraczając 50 milionów złotych. Natomiast ta skala w tym roku jest nieporównywalna z jakąkolwiek, bo to ćwierć miliarda - mówi Geblewicz.Dalsze plany są równie ambitne - podkreśla wicemarszałek województwa Jakub Kowalnik. Dodaje, że do końca 2028 roku przeznaczymy blisko 900 milionów złotych na przebudowę dróg wojewódzkich.- Mamy zaplanowane, aby przebudować za tą kwotę blisko 500 kilometrów. Natomiast na rok 2026 mamy 32 zadania, to jest łącznie 160 kilometrów dróg - mówi KowalnikZachodniopomorska siatka dróg wojewódzkich liczy obecnie ponad 2100 kilometrów.