Marszałek województwa: zrealizowaliśmy więcej inwestycji drogowych niż było w planach [ZDJĘCIA]

43 inwestycje i ponad 175 km odnowionych dróg. Marszałek województwa zachodniopomorskiego podsumował pierwszy rok programu „Pomorze Zachodnie na dobrej drodze”.
Udało się zrealizować więcej inwestycji niż było w planach. Jak przekazał marszałek Olgierd Geblewicz z roku na rok nakłady na przebudowę dróg wojewódzkich są coraz większe.
- To był zwykle poziom 10 do 20 milionów złotych. Od kilku lat zaczęliśmy regularnie zwiększać tą kwotę, przekraczając 50 milionów złotych. Natomiast ta skala w tym roku jest nieporównywalna z jakąkolwiek, bo to ćwierć miliarda - mówi Geblewicz.
Dalsze plany są równie ambitne - podkreśla wicemarszałek województwa Jakub Kowalnik. Dodaje, że do końca 2028 roku przeznaczymy blisko 900 milionów złotych na przebudowę dróg wojewódzkich.
- Mamy zaplanowane, aby przebudować za tą kwotę blisko 500 kilometrów. Natomiast na rok 2026 mamy 32 zadania, to jest łącznie 160 kilometrów dróg - mówi Kowalnik
Zachodniopomorska siatka dróg wojewódzkich liczy obecnie ponad 2100 kilometrów.
- To był zwykle poziom 10 do 20 milionów złotych. Od kilku lat zaczęliśmy regularnie zwiększać tą kwotę, przekraczając 50 milionów złotych. Natomiast ta skala w tym roku jest nieporównywalna z jakąkolwiek, bo to ćwierć miliarda - mówi Geblewicz.
Dalsze plany są równie ambitne - podkreśla wicemarszałek województwa Jakub Kowalnik. Dodaje, że do końca 2028 roku przeznaczymy blisko 900 milionów złotych na przebudowę dróg wojewódzkich.
- Mamy zaplanowane, aby przebudować za tą kwotę blisko 500 kilometrów. Natomiast na rok 2026 mamy 32 zadania, to jest łącznie 160 kilometrów dróg - mówi Kowalnik
Zachodniopomorska siatka dróg wojewódzkich liczy obecnie ponad 2100 kilometrów.
Edycja tekstu: Michał Król