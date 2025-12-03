Profilaktyka na rekord w powiecie polickim

Rekordowa liczba mieszkańców powiatu polickiego objętych badaniami profilaktycznymi. Przebadanych zostało ponad 760 osób.

U części sprawdzono obecność markerów nowotworowych, kolejni poddali się badaniom dermatoskopowym, czyli pod kątem czerniaka, a 70 mężczyzn miało testy PSA. Dodatkowo ponad 90 osób starszych przeszkoliło się z pierwszej pomocy.



Plan zakładał, że zbadanych pod kątem markerów nowotworowych zostanie trzysta osób, ale zainteresowanie było tak duże, że zwiększono pulę - do 435.



W ramach programu Kurs Bezpiecznego Seniora osoby starsze uczyły się m.in. jak reagować przy zadławieniach i jak dbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas