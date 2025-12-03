Na placu Żołnierza Polskiego wymienią licznik rowerzystów

Fot. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Licznik rowerzystów na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie zostanie wymieniony. Tablica monitoruje ruch rowerowy w mieście od 2014 roku. Chociaż działa, jej wygląd pozostawia wiele do życzenia.

W sprawie wymiany urządzenia interpelację złożył radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.



- Tablica jest już wysłużona, ma swoje lata i myślę, że wymaga ewidentnie nawet nie tyle remontu, ile wymiany po prostu na nowe urządzenia - mówi Słowik.



- Takie plany są - przyznaje Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu miejskiego w Szczecinie. - Odnowienie licznika planowane jest w pierwszym półroczu przyszłego roku. Licznik w chwili obecnej działa prawidłowo, natomiast pod wpływem promieni słonecznych uległa degradacji jego powłoka zewnętrzna - dodaje Reszczyński.



Urządzenie liczy rowerzystów, dzięki specjalnej pętli indukcyjnej, usytuowanej w ścieżce rowerowej.



- Rowerzysta najeżdża na takie miejsce, wtedy pętla indukcyjna podaje sygnał o znajdującym się na niej rowerzyście do urządzenia - tłumaczy Reszczyński.



Licznik nie odróżnia rowerzystów od osób poruszających się na przykład na hulajnogach elektrycznych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas