Na placu Żołnierza Polskiego wymienią licznik rowerzystów

Region Anna Pałamar

Fot. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Licznik rowerzystów na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie zostanie wymieniony. Tablica monitoruje ruch rowerowy w mieście od 2014 roku. Chociaż działa, jej wygląd pozostawia wiele do życzenia.
W sprawie wymiany urządzenia interpelację złożył radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.

- Tablica jest już wysłużona, ma swoje lata i myślę, że wymaga ewidentnie nawet nie tyle remontu, ile wymiany po prostu na nowe urządzenia - mówi Słowik.

- Takie plany są - przyznaje Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu miejskiego w Szczecinie. - Odnowienie licznika planowane jest w pierwszym półroczu przyszłego roku. Licznik w chwili obecnej działa prawidłowo, natomiast pod wpływem promieni słonecznych uległa degradacji jego powłoka zewnętrzna - dodaje Reszczyński.

Urządzenie liczy rowerzystów, dzięki specjalnej pętli indukcyjnej, usytuowanej w ścieżce rowerowej.

- Rowerzysta najeżdża na takie miejsce, wtedy pętla indukcyjna podaje sygnał o znajdującym się na niej rowerzyście do urządzenia - tłumaczy Reszczyński.

Licznik nie odróżnia rowerzystów od osób poruszających się na przykład na hulajnogach elektrycznych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Pałamar

Dodaj komentarz 2 komentarze

kolejne marnowanie naszych pieniadzy

