Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Miasto szuka gorących źródeł. Będą próbne odwierty w Szczecinie

Region Tomasz Domański

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com / longdan91 (CC0 domena publiczna)
Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com / longdan91 (CC0 domena publiczna)
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najpierw próbny odwiert, później dalsze działania. Spółka UOS Drilling sprawdzi, czy jest szansa na to, aby Szczecin mógł wykorzystywać gorące podziemne źródła do ogrzewania mieszkań.
Nadzieje w tym obszarze pokłada zastępca prezydenta miasta Anna Szotkowska.

- Jeżeli sprawdziły się te nasze przypuszczenia czy parametry o których myśleliśmy, to mogłoby się stać to źródłem, które w 15-20 procentach mogłoby pokrywać zapotrzebowanie na ciepło w mieście - mówi Szotkowska.

Głębokość odwiertu wyniesie około dwóch kilometrów - informuje Arkadiusz Biedulski, prezes firmy UOS Drilling.

- Jest to ta sama warstwa wodonośna, która jest w Stargardzie, czy w Pyrzycach, o temperaturze około 70 stopni - mówi Biedulski.

Odwiert próbny będzie zlokalizowany niedaleko ciepłowni przy ul. Dąbskiej. Efekty prac będą znane za rok.

Edycja tekstu: Michał Król
Nadzieje w tym obszarze pokłada zastępca prezydenta miasta Anna Szotkowska.
Głębokość odwiertu wyniesie około dwóch kilometrów - informuje Arkadiusz Biedulski, prezes firmy UOS Drilling.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 12918 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4086 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 3999 razy)
  4. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od przedwczoraj oglądane 3591 razy)
  5. Ukradł laptopa - grozi mu pięć lat więzienia
    (od 28 listopada oglądane 3497 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Kowalczyk
Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski

Najnowsze podcasty