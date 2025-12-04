Miasto szuka gorących źródeł. Będą próbne odwierty w Szczecinie

Najpierw próbny odwiert, później dalsze działania. Spółka UOS Drilling sprawdzi, czy jest szansa na to, aby Szczecin mógł wykorzystywać gorące podziemne źródła do ogrzewania mieszkań.

Edycja tekstu: Michał Król

Nadzieje w tym obszarze pokłada zastępca prezydenta miasta Anna Szotkowska.- Jeżeli sprawdziły się te nasze przypuszczenia czy parametry o których myśleliśmy, to mogłoby się stać to źródłem, które w 15-20 procentach mogłoby pokrywać zapotrzebowanie na ciepło w mieście - mówi Szotkowska.Głębokość odwiertu wyniesie około dwóch kilometrów - informuje Arkadiusz Biedulski, prezes firmy UOS Drilling.- Jest to ta sama warstwa wodonośna, która jest w Stargardzie, czy w Pyrzycach, o temperaturze około 70 stopni - mówi Biedulski.Odwiert próbny będzie zlokalizowany niedaleko ciepłowni przy ul. Dąbskiej. Efekty prac będą znane za rok.