Filharmonia Szczecińska. Koncert dla chorej, 3,5-letniej Mariki

Filharmonia Szczecińska. Koncert dla chorej, 3,5-letniej Mariki. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Filharmonia Szczecińska. Koncert dla chorej, 3,5-letniej Mariki. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Filharmonicy szczecińscy zagrają w niedzielę charytatywnie dla 3,5-letniej Mariki w ramach niedzielnych warsztatów muzycznych dla dzieci Raniutto.
Dziewczynka choruje na nowotwór mózgu. Jest po kilku skomplikowanych operacjach i obecnie wymaga długotrwałego, kosztownego leczenia onkologicznego oraz intensywnej rehabilitacji.

Warsztaty będą miały charakter mikołajkowy.

- Wsiądziemy razem z naszymi muzykami w sanie świętego Mikołaja i udamy się w podróż po różnych krajach świata, żeby posłuchać i wspólnie zaśpiewać i wykonać różne świąteczne piosenki z różnych krajów świata - zapowiada rzecznik filharmonii Katarzyna Plater-Zyberk.

Na wydarzenie nie obowiązują zapisy - wystarczy kupić bilet-cegiełkę. Ale biletów na to wyjątkowe spotkanie z muzyką nie kupujemy w kasie ani przez stronę. tylko wpłacając minimalna kwotę za warsztaty Raniutto.

- A potem z potwierdzeniem dokonania takiego przelewu przychodzimy do kasy. Można przyjść wcześniej, można przyjść w niedzielę, w dniu koncertu do kasy, okazać takie potwierdzenie wykonania przelewu i wtedy dostaniemy wejściówkę - wyjaśniła.

Zbiórka na leczenie dziewczynki.

Warsztaty odbędą się 7 grudnia o godz. 13.30.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
