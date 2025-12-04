Filharmonia Szczecińska. Koncert dla chorej, 3,5-letniej Mariki

Filharmonicy szczecińscy zagrają w niedzielę charytatywnie dla 3,5-letniej Mariki w ramach niedzielnych warsztatów muzycznych dla dzieci Raniutto.
Dziewczynka choruje na nowotwór mózgu. Jest po kilku skomplikowanych operacjach i obecnie wymaga długotrwałego, kosztownego leczenia onkologicznego oraz intensywnej rehabilitacji.
Warsztaty będą miały charakter mikołajkowy.
- Wsiądziemy razem z naszymi muzykami w sanie świętego Mikołaja i udamy się w podróż po różnych krajach świata, żeby posłuchać i wspólnie zaśpiewać i wykonać różne świąteczne piosenki z różnych krajów świata - zapowiada rzecznik filharmonii Katarzyna Plater-Zyberk.
Na wydarzenie nie obowiązują zapisy - wystarczy kupić bilet-cegiełkę. Ale biletów na to wyjątkowe spotkanie z muzyką nie kupujemy w kasie ani przez stronę. tylko wpłacając minimalna kwotę za warsztaty Raniutto.
- A potem z potwierdzeniem dokonania takiego przelewu przychodzimy do kasy. Można przyjść wcześniej, można przyjść w niedzielę, w dniu koncertu do kasy, okazać takie potwierdzenie wykonania przelewu i wtedy dostaniemy wejściówkę - wyjaśniła.
Zbiórka na leczenie dziewczynki.
Warsztaty będą miały charakter mikołajkowy.
- Wsiądziemy razem z naszymi muzykami w sanie świętego Mikołaja i udamy się w podróż po różnych krajach świata, żeby posłuchać i wspólnie zaśpiewać i wykonać różne świąteczne piosenki z różnych krajów świata - zapowiada rzecznik filharmonii Katarzyna Plater-Zyberk.
Na wydarzenie nie obowiązują zapisy - wystarczy kupić bilet-cegiełkę. Ale biletów na to wyjątkowe spotkanie z muzyką nie kupujemy w kasie ani przez stronę. tylko wpłacając minimalna kwotę za warsztaty Raniutto.
- A potem z potwierdzeniem dokonania takiego przelewu przychodzimy do kasy. Można przyjść wcześniej, można przyjść w niedzielę, w dniu koncertu do kasy, okazać takie potwierdzenie wykonania przelewu i wtedy dostaniemy wejściówkę - wyjaśniła.
Zbiórka na leczenie dziewczynki.
Warsztaty odbędą się 7 grudnia o godz. 13.30.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wsiądziemy razem z naszymi muzykami w sanie świętego Mikołaja i udamy się w podróż po różnych krajach świata, żeby posłuchać i wspólnie zaśpiewać i wykonać różne świąteczne piosenki z różnych krajów świata - zapowiada rzecznik filharmonii Katarzyna Plater-Zyberk.