Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Świnoujskie muzeum poszukuje starych zdjęć

Region Joanna Maraszek

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek
Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek
Zdjęcia ze Świnoujścia poszukiwane. W Muzeum Rybołówstwa Morskiego planowane jest spotkanie, w którym to fotografie mieszkańców z architekturą w tle będą gwoździem programu.
Zdjęcia Świnoujścia z rodzinnych albumów mają przede wszystkim ukazywać miasto, mówi Małgorzata Płońska-Nagaba. - Planujemy prezentację multimedialną zdjęć mieszkańców Świnoujścia. Chodzi o to, żeby było widać architekturę miasta, więc jeżeli macie zdjęcia z lat od 60. do 90., a w tle widać zabudowę miejską, to bardzo prosimy o przynoszenie tych zdjęć do muzeum.

Podobnych spotkań w miejscowym muzeum ma być więcej.

- Zeskanujemy je i oddamy zdjęcia. Chodzi po prostu o to, żeby je zaprezentować. To jest fajna okazja do dyskusji. Często ludzie mają zdjęcia, a nie wiedzą po prostu, w jakim to było miejscu zrobione w Świnoujściu, więc może będzie ktoś inny wśród gości, kto będzie wiedział - dodaje Małgorzata Płońska-Nagaba.

Spotkanie z historią odbędzie się 17 grudnia o godz. 17.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

Dobrze by było gdyby zdjęcia takie można było umieścić na stronie FB, nie jedna i nie jeden by określił gdzie to .

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 13064 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4168 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 4079 razy)
  4. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 3786 razy)
  5. Ewakuacja w Dąbiu zakończona. Saperzy usunęli niewybuch [ZDJĘCIA]
    (od 29 listopada oglądane 3201 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Marta Dziomdziora
Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Kowalczyk
Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty