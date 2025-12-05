Świnoujskie muzeum poszukuje starych zdjęć

Zdjęcia ze Świnoujścia poszukiwane. W Muzeum Rybołówstwa Morskiego planowane jest spotkanie, w którym to fotografie mieszkańców z architekturą w tle będą gwoździem programu.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł





Zdjęcia Świnoujścia z rodzinnych albumów mają przede wszystkim ukazywać miasto, mówi Małgorzata Płońska-Nagaba. - Planujemy prezentację multimedialną zdjęć mieszkańców Świnoujścia. Chodzi o to, żeby było widać architekturę miasta, więc jeżeli macie zdjęcia z lat od 60. do 90., a w tle widać zabudowę miejską, to bardzo prosimy o przynoszenie tych zdjęć do muzeum.Podobnych spotkań w miejscowym muzeum ma być więcej.- Zeskanujemy je i oddamy zdjęcia. Chodzi po prostu o to, żeby je zaprezentować. To jest fajna okazja do dyskusji. Często ludzie mają zdjęcia, a nie wiedzą po prostu, w jakim to było miejscu zrobione w Świnoujściu, więc może będzie ktoś inny wśród gości, kto będzie wiedział - dodaje Małgorzata Płońska-Nagaba.Spotkanie z historią odbędzie się 17 grudnia o godz. 17.