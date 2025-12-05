Protest rolników na S3 [ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się protest zachodniopomorskich rolników, czyli blokada drogi S3 między węzłem Gryfino a węzłem Pyrzyce.

Mamy na to formalną zgodę - mówi Adam Walterowicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych. Dodaje, że protest ten planowany jest w godzinach od 13 do 15.- Jesteśmy przygotowani na blokadę S3. W ten piątek tylko na dwie godziny. Myślę, że to będzie ostatni raz, bo my nie mamy zamiaru utrudniać nikomu, ale jeżeli będziemy musieli, to będziemy robić to co piątek - mówi Walterowicz.Rolnicy chcą, aby rząd wysłuchał ich postulatów, dotyczących między innymi umowy Mercosur i napływu produktów rolnych z Ukrainy.Kolejny protest zachodniopomorscy rolnicy planują za tydzień, 12 grudnia. Wówczas pikiety oraz blokady dróg pojawią się we wszystkich powiatach naszego regionu.