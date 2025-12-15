"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dużo pytań, mało odpowiedzi, ale są chęci - przynajmniej u radnych. Dwie połączone komisje szczecińskiej rady miasta spotkały na terenie lotniska w Dąbiu, aby dyskutować o przyszłości tego obiektu.

- Te pieniądze pochodzą z najmu miejskiego majątku i są zarządzane przez organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie Aeroklub Szczeciński w dowolny sposób. - Z takim uprzywilejowanym podmiotem trudno dyskutować i my musimy się przed nimi kłaniać i prosić o pozwolenie. Nie wiem właściwie dlaczego - mówią przedstawiciele organizacji.





Jak mówi pilot Tomasz Gabryel, to bardzo niepokojąca sytuacja. - De facto Aeroklub postawił się w roli monopolisty, który na miejskim, gminnym majątku nie dopuszcza innych podmiotów do funkcjonowania na tym lotnisku. W mojej ocenie, jest to działanie absolutnie nie tyle, że nietransparentne, co bezprawne - powiedział Gabryel.

- Ten konflikt musi się zakończyć - twierdzi Krzysztof Romianowski, szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości. - Nie można pozwolić na to, żeby szczecińskie firmy, szczecińscy pasjonaci jechali do innych gmin czy do Pasewalku, bo to jest wstyd dla państwa. To jest wstyd dla państwa, którzy tym Aeroklubem zarządzacie od siedmiu lat. Takich problemów wcześniej nie było.



Sprawa zaniepokoiła szczecińskiego radnego Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Kępkę. - Jeżeli się Państwo sami nie potrafią dogadać, to będę apelował do moich kolegów radnych o to, żebyśmy wystosowali odpowiednie kroki do Pana Prezydenta o to, żeby być może zmienić zarządzającego terenem lotniska. Bo jeżeli się Państwo nie potrafią z jednej i z drugiej strony dogadać, no to coś tutaj po prostu nie gra - uważa Kępka.



Na pytania m.in. o roczny przychód i liczbę użytkowników prezes szczecińskiego Aeroklubu, Andrzej Kostkiewicz nie znał odpowiedzi. - Aeroklub Szczeciński jest użytkownikiem hangaru, prywatni użytkownicy oraz policja. Nie powiem, w tej chwili musiałbym policzyć samoloty. Pytań zostało zadanych dużo. Wykonam krok wstecz. Poproszę państwa o przesłanie tych pytań, aby być precyzyjnym - mówił Kostkiewicz.





- Myślę, że tak naprawdę, żeby obiektywnie ocenić, jak ta współpraca przebiegała bądź nie przebiega, prosiłbym o możliwość przygotowania na następne spotkanie Rady Miasta dokumentu, bo opowieści o tym, co było, jak było, nie ma absolutnie sensu - dodał Kostkiewicz.

Obecnie zarządza nim Aeroklub Szczeciński, dzierżawiąc ten teren od miasta i zdaniem niektórych organizacji, nie pozwala im korzystać z lotniska, choć tego chcą.W ostatnich latach miasto przeznaczyło ponad 7 milionów złotych na lotnisko w Dąbiu. Temat będzie kontynuowany na posiedzeniu w drugiej połowie stycznia.