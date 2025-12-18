Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rekordowo wysoki budżet przyjęty przez radnych [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Budżet województwa zachodniopomorskiego na rok 2026 przyjęty przez radnych Sejmiku. Poparło go 19 radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL oraz Nowej Lewicy. Przeciw było 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości.
To budżet rekordowo wysoki, gdyż przyszłoroczne wydatki przekroczą 2 miliardy złotych - mówi Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego Marek Dylewski.

- Myślę, że to dobry budżet. Tych inwestycji jest sporo, teraz wprowadzamy nowe przedsięwzięcia w zakresie tras rowerowych. To jest chyba wizytówka województwa zachodniopomorskiego. Teraz inni trochę zaczynają nas naśladować - podkreśla Dylewski.

Nie poparliśmy tego budżetu ze względu na deficyt przekraczający 400 milionów złotych - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski. Dodaje, że w budżecie województwa na przyszły roku brakuje - w jego ocenie - m.in. ważnej inwestycji w szpitalu w szczecińskich Zdrojach.

- Tomograf dla szpitala w Zdrojach miało sfinansować WOŚP na początku grudnia. WOŚP go nie sfinansowało, przynajmniej mi nic mi o tym nie wiadomo. Marszałek powiedział, że ma plan B, że w budżecie na przyszły rok te środki się znajdą. Dzisiaj jednak, kiedy czytam ten budżet, to nie widzę w nim środków na tomograf dla szpitala w Zdrojach - dodaje Niburski.

Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą dochody województwa w roku 2026 to prawie miliard 750 mln złotych, a wydatki to ponad 2 miliardy 200 mln zł. Tym samym prognozowany deficyt budżetu wynieść ma prawie 475 mln złotych.

W przyszłym roku samorząd województwa zachodniopomorskiego planuje między innymi rozbudowę Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów czy też modernizację dróg wojewódzkich - m.in. w Gryficach oraz na odcinkach między Trzebiatowem a Kołobrzegiem i między Choszcznem a Reczem.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
To budżet rekordowo wysoki, gdyż przyszłoroczne wydatki przekroczą 2 miliardy złotych - mówi Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego Marek Dylewski.
Nie poparliśmy tego budżetu ze względu na deficyt przekraczający 400 milionów złotych - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski. Dodaje, że w budżecie województwa na przyszły roku brakuje - w jego ocenie - m.in. ważnej inwestycji w szpitalu w szczecińskich Zdrojach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9951 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3159 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3058 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od dzisiaj oglądane 2903 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2441 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty