Rekordowo wysoki budżet przyjęty przez radnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budżet województwa zachodniopomorskiego na rok 2026 przyjęty przez radnych Sejmiku. Poparło go 19 radnych Koalicji Obywatelskiej, PSL oraz Nowej Lewicy. Przeciw było 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

To budżet rekordowo wysoki, gdyż przyszłoroczne wydatki przekroczą 2 miliardy złotych - mówi Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego Marek Dylewski.



- Myślę, że to dobry budżet. Tych inwestycji jest sporo, teraz wprowadzamy nowe przedsięwzięcia w zakresie tras rowerowych. To jest chyba wizytówka województwa zachodniopomorskiego. Teraz inni trochę zaczynają nas naśladować - podkreśla Dylewski.



Nie poparliśmy tego budżetu ze względu na deficyt przekraczający 400 milionów złotych - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski. Dodaje, że w budżecie województwa na przyszły roku brakuje - w jego ocenie - m.in. ważnej inwestycji w szpitalu w szczecińskich Zdrojach.



- Tomograf dla szpitala w Zdrojach miało sfinansować WOŚP na początku grudnia. WOŚP go nie sfinansowało, przynajmniej mi nic mi o tym nie wiadomo. Marszałek powiedział, że ma plan B, że w budżecie na przyszły rok te środki się znajdą. Dzisiaj jednak, kiedy czytam ten budżet, to nie widzę w nim środków na tomograf dla szpitala w Zdrojach - dodaje Niburski.



Zgodnie z przyjętą w czwartek uchwałą dochody województwa w roku 2026 to prawie miliard 750 mln złotych, a wydatki to ponad 2 miliardy 200 mln zł. Tym samym prognozowany deficyt budżetu wynieść ma prawie 475 mln złotych.



W przyszłym roku samorząd województwa zachodniopomorskiego planuje między innymi rozbudowę Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów czy też modernizację dróg wojewódzkich - m.in. w Gryficach oraz na odcinkach między Trzebiatowem a Kołobrzegiem i między Choszcznem a Reczem.



Autorka edycji: Joanna Chajdas