Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Woda po roztopach niebezpieczna dla zwierząt

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Justyna Dobryłko. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Justyna Dobryłko. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Picie wody z kałuż może być niebezpieczne dla zwierząt. Zwłaszcza psów. Sól drogowa, która po zimie zalega w chodnikowych nieckach może powodować poważne konsekwencje dla ich zdrowia.
Z taką sytuacją zderzyła się jedna z mieszkanek Szczecina. - W środę Loka miała pierwsze objawy zatrucia, wymioty. W następnym dniu pojawiła się silna biegunka, ogólna apatia i złe samopoczucie psa. Pojechałyśmy do lekarza weterynarii. Tam się okazało, że jest zatrucie, dostała odpowiednie leki i antybiotyki.

- Pies nie powinien pić wody z kałuż szczególnie znajdujących się w pobliżu ulic, parkingów czy obszarów rolniczych - dodaje lekarz weterynarii Justyna Dobryłko. - Generalnie picie wody z kałuż nie jest wskazane w ogóle przez zwierzęta, zwłaszcza w tym wypadku przez psy. W kwestii chemikaliów, zasolenia, że ta woda rzeczywiście jest słona, że ona może podrażniać przewód pokarmowy, żołądek, jelita, powodować wymioty, biegunkę, lepiej zapobiegać niż leczyć.

Picie wody z kałuż może grozić również zachorowaniem zwierząt na leptospirozę, czyli psią żółtaczkę, która jest przenoszona m.in. przez szczury.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Sól drogowa, która po zimie zalega w chodnikowych nieckach może powodować poważne konsekwencje dla zdrowia psów. Z taką sytuacją zderzyła się jedna z mieszkanek Szczecina.
- Pies nie powinien pić wody z kałuż szczególnie znajdujących się w pobliżu ulic, parkingów czy obszarów rolniczych - dodaje lekarz weterynarii Justyna Dobryłko.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8692 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5958 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4945 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3825 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3265 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Jazz... nie jazz... muzyka… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty