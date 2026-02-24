Woda po roztopach niebezpieczna dla zwierząt

Picie wody z kałuż może być niebezpieczne dla zwierząt. Zwłaszcza psów. Sól drogowa, która po zimie zalega w chodnikowych nieckach może powodować poważne konsekwencje dla ich zdrowia.

- Pies nie powinien pić wody z kałuż szczególnie znajdujących się w pobliżu ulic, parkingów czy obszarów rolniczych - dodaje lekarz weterynarii Justyna Dobryłko. - Generalnie picie wody z kałuż nie jest wskazane w ogóle przez zwierzęta, zwłaszcza w tym wypadku przez psy. W kwestii chemikaliów, zasolenia, że ta woda rzeczywiście jest słona, że ona może podrażniać przewód pokarmowy, żołądek, jelita, powodować wymioty, biegunkę, lepiej zapobiegać niż leczyć.

Z taką sytuacją zderzyła się jedna z mieszkanek Szczecina. - W środę Loka miała pierwsze objawy zatrucia, wymioty. W następnym dniu pojawiła się silna biegunka, ogólna apatia i złe samopoczucie psa. Pojechałyśmy do lekarza weterynarii. Tam się okazało, że jest zatrucie, dostała odpowiednie leki i antybiotyki.Picie wody z kałuż może grozić również zachorowaniem zwierząt na leptospirozę, czyli psią żółtaczkę, która jest przenoszona m.in. przez szczury.