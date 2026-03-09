Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Właściciele ogródków działkowych imienia gen. Sikorskiego w Szczecinie przeciwni proponowanym zmianom w "Planie Ogólnym Miasta". Chodzi o dopisanie do istniejącej już "strefy zieleni i rekreacji" również tzw. "strefy usługowej".

Wniosek o wykreślenie tego właśnie zapisu złożyła, w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa, radna Ilona Milewska.



- Chodzi o wyodrębnienie funkcji usługowej z planu i pozostawienie tego tylko i wyłącznie jako rodzinne ogródki działkowe. Ta zmiana dla wszystkich działkowców i mieszkańców budzi ogromny niepokój - podkreśliła.



Nowy zapis o "strefie usługowej" dotyczy tylko 1,5 hektara, a nie całego terenu tych ogródków działkowych - wyjaśnia Angelika Szerniewicz-Kwas z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Dodaje, że kierunek rozwoju w tym zakresie dotyczy przede wszystkim ewentualnej rozbudowy Szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.



- Każdy szpital w tej chwili boryka się z deficytem przestrzeni. Te funkcje się rozwijają bardzo dynamicznie. Przedstawiliśmy przystąpienie do zmiany szpitala na Golęcinie i tak samo to dotyczy tego szpitala - powiedziała.



"Plan Ogólny Miasta Szczecin" powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta do 30 czerwca tego roku. Konsultacje społeczne w sprawie jego ostatecznych zapisów już się rozpoczęły. Potrwać mają około miesiąca.



Edycja tekstu: Jacek Rujna