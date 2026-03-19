"Świnoujście, w razie konfliktu, oknem na świat"

Świnoujście, w razie konfliktu, będzie oknem na świat dla Polski - takie słowa padły w czasie briefingu prasowego przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem polityków, dozbrojenie stacjonujących tu służb jest niezbędne w razie konfliktu.

W czasie czwartkowego briefingu, poseł Grzegorz Napieralski przyznał, że Świnoujście na mapie Polski stanowi strategiczny punkt. - Tu tak naprawdę zaczyna się Polska i będzie się działo bardzo dużo rzeczy logistycznych dotyczących obrony naszego kraju. Bo to jest miejsce, które w razie konfliktu stanie się miejscem strategicznym. Tu jest gazoport, tutaj jest specjalny rurociąg - powiedział Napieralski.



Dozbrojenie stacjonujących tu służb, zdaniem Huberta Andrycha, doradcy ministra obrony narodowej, jest niezbędne. - Świnoujście w przypadku potencjalnego konfliktu jest polskim oknem na świat. Absolutnie tędy szłaby cała pomoc z zachodu, szłaby cała logistyka, która by do Polski zmierzała. I ponieważ Świnoujście stoi strażą graniczną, musi być ona absolutnie doposażona - uważa Andrych.



W Świnoujściu znajduje się port handlowy, euroterminal oraz port na skroplony gaz LNG.



