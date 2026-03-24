Nadal nie wiadomo skąd dziura w Al. Powstańców Wielkopolskich

Nie wiadomo, kiedy wylot z Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie będzie znów przejezdny.

Edycja tekstu: Michał Król

Na wysokości budowanego apartamentowca powstała dziura, a spółka ZUE, która zawiaduje tamtejszym placem budowy, zleciła odwierty. Te wskazały rozgęszczenie podbudowy drogi - mówi Wojciech Jachim, rzecznik Tramwajów Szczecińskich.- Te odwierty nie dają odpowiedzi, co jest przyczyną samego zapadliska. Dopóki tego nie ustalimy, to naprawa tego nie ma sensu - mówi Jachim.Grupa ZUE zleciła niezależną ekspertyzę, która ma wyjaśnić przyczyny powstania zapadliska. A takich może być potencjalnie kilka - dodaje Jachim.- Największe prawdopodobieństwo dotyczy budowy Ornamentu Szczecin, tej inwestycji, która jest przy Rondzie Szyrockiego. Ale w sąsiedztwie jest też studnia ZWiK-u i tutaj ten wątek wycieku wodnego również jest brany pod uwagę - mówi rzecznik Tramwajów Szczecińskich.Rzecznik przypomina, że pas drogowy nie był remontowany przez Spółkę ZUE. Ta jest odpowiedzialna tylko za przebudowę torowiska na tym odcinku.