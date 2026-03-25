Damy i Kawalerowie odznaczeni przez IPN

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Karol Polejowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczeciński Instytut Pamięci Narodowej uhonorował 10 byłych antykomunistycznych działaczy Krzyżami Wolności i Solidarności.
Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim. Przybyli na miejsce społecznicy reprezentowali region Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. - Byłam wychowana w takim domu. Mój ojciec walczył w AK i mówił, jak skończyłam 18 lat, "tylko mi się do partii nie zapisz". I to mi wystarczyło. - Z kilkoma kolegami postanowiliśmy coś zrobić. Coś w rodzaju małego sabotażu. Więc napisy na murach, ulotki. I zostaliśmy szybko złapani. To się skończyło potem wyrokiem. - Tak bym bardzo chciała, żeby młodzież tego bakcyla połknęła po nas, też żeby dbali o Polskę, żeby nie pozwolili, żeby w jakiekolwiek obce ręce Polska się dostała - mówili uhonorowani.

Odznaczenia przyznał Prezydent RP na wniosek prezesa IPN. - To są ludzie również, którzy po roku 1989 bardzo często byli zapomniani. Damy i Kawalerowie to grupa, którą łączy przywiązanie do zasad i ich niezłomność w walce o wolną i niepodległą Polskę - mówi zastępca prezesa IPN Karol Polejowski.

Uroczystość uświetnił spektakl poetycko-muzyczny „Z piekła do piekła” inspirowany twórczością Jacka Kaczmarskiego.

