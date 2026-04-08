Część pasażerów krytykuje nowe tramwaje

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nowe szczecińskie tramwaje krytykują zwłaszcza starsi pasażerowie. Moderusy Gamma mają łącznie 40 miejsc siedzących a tylko 6 jest dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.
- Pozostałe siedzenia są na specjalnych podestach, a nie każdy może z łatwością na nie wejść - podkreślają mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem. - Nie ma w ogóle oznaczeń dla osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że młodzi siedzą na tych niskich, a starzy niepełnosprawni z kulami stoją. - Mnie przeszkadza, bo ja mam już 85 lat. Niekoniecznie trzeba iść do góry, na dole można. Daleko się nie jedzie tym tramwajem w końcu. - A to nie przeszkadza, bo jak na przykład są osoby starsze, to ja przepuszczę i sobie postoję. - Dla mnie wszystko jest ok. - Dałby pan radę wejść na to siedzenie na podejście? - Oczywiście, że tak. Bez problemu. - Ja bym nie dała rady podnieść tak wysoko nogi. Poruszam się o kulach.

Przed Wielkanocą wysłaliśmy pytania do Tramwajów Szczecińskich, czy będą oznaczenia tych miejsc tak, aby były przeznaczone dla osób starszych, a także czy będzie możliwość zamontowania dodatkowych siedzeń. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Pozostałe siedzenia są na specjalnych podestach, a nie każdy może z łatwością na nie wejść - podkreślają mieszkańcy w rozmowie z naszym reporterem Antonim Stefańskim.

