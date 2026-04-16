Dzieci wyśpiewały swoją miłość do planety Ziemi [ZDJĘCIA]

Pałac Młodzieży w Szczecinie wypełnił się rozśpiewanymi dziećmi w wieku 3 do 6 lat. Odbyła się tam XV edycja Miejskiego Przeglądu Twórczości - „Moja Planeta Ziemia”.

- Wiem, jak potrzebny jest ruch i taniec w rozwoju dziecka, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne i jak dzieci to uwielbiają - mówi Iga Kamela z pracowni rozwoju muzyczno-ruchowego.

- Promujemy ekologię, żeby dzieci już od najmłodszych lat wiedziały, jak dbać o nasz świat, naszą planetę, żeby im się żyło dobrze na tej planecie - mówi Mariola Królikowska z Publicznego Przedszkola nr 23 "Zefirek".

- Mamy tutaj przedszkolaki i uczniów zerówek, którzy za chwilę wyśpiewają swoją miłość do naszej planety Ziemi, bo takie jest hasło - mówi Monika Wilczyńska, dział organizacyjny Pałacu Młodzieży.W wydarzeniu wzięło udział 15 zespołów z szczecińskich przedszkoli i klas zerowych. Łącznie blisko 300 dzieci.