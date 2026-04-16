Dzieci wyśpiewały swoją miłość do planety Ziemi [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pałac Młodzieży w Szczecinie wypełnił się rozśpiewanymi dziećmi w wieku 3 do 6 lat. Odbyła się tam XV edycja Miejskiego Przeglądu Twórczości - „Moja Planeta Ziemia”.
- Mamy tutaj przedszkolaki i uczniów zerówek, którzy za chwilę wyśpiewają swoją miłość do naszej planety Ziemi, bo takie jest hasło - mówi Monika Wilczyńska, dział organizacyjny Pałacu Młodzieży.

- Wiem, jak potrzebny jest ruch i taniec w rozwoju dziecka, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne i jak dzieci to uwielbiają - mówi Iga Kamela z pracowni rozwoju muzyczno-ruchowego.

- Promujemy ekologię, żeby dzieci już od najmłodszych lat wiedziały, jak dbać o nasz świat, naszą planetę, żeby im się żyło dobrze na tej planecie - mówi Mariola Królikowska z Publicznego Przedszkola nr 23 "Zefirek".

W wydarzeniu wzięło udział 15 zespołów z szczecińskich przedszkoli i klas zerowych. Łącznie blisko 300 dzieci.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Natalii Chodań.

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od 13 kwietnia oglądane 5412 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4334 razy)
  3. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od wczoraj oglądane 4093 razy)
  4. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2761 razy)
  5. Zmiany dla kierowców na S3
    (od 11 kwietnia oglądane 2597 razy)
radioszczecin.tv

"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Łabuń
Dariusz Smoliński
Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

