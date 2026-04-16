Eksperci w RSnW: "Local Content" ma dać przewagę polskim firmom

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
To ma być milowy krok w działaniach, w których Polska zbuduje nową strategię wzmacniania udziału krajowych firm w kluczowych inwestycjach. Szeroko komentowany jest przyjęty nie dawno przez rząd projekt „Local Content”.
To inicjatywa Ministerstwa Aktywów Państwowych, która ma zwiększyć udział polskich firm w dużych inwestycjach publicznych i premiować krajowych dostawców. Eksperci w audycji „Radio Szczecin na wieczór” podkreślali, że kluczowe będzie realne wdrożenie przepisów i podejście zamawiających.

Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie krył w Radiu Szczecin Łukasz Szeląg z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podkreślając znaczenie wykorzystania potencjału rodzimych firm.

- Jestem olbrzymim entuzjastą tego co się dzieje, bo przez lata gdzieś tam pukaliśmy i staraliśmy się, żeby został zauważony ten komponent krajowy - mówił Szeląg.

Wszystko z pewnością się uda, jeżeli przedsiębiorcy nie zostaną postawieni przed biurokratyczną ścianą - mówiła Katarzyna Rogoźnicka, doradca restrukturyzacyjny.

- Życzmy tylko urzędnikom odwagi i możliwości, żeby mogli to realizować, a wszystko inne się potoczy - mówiła Rogoźnicka.

"Local Content" to zasada, żeby przy dużych inwestycjach publicznych częściej wybierać polskie firmy i dostawców, tak aby więcej pieniędzy zostawało w kraju w postaci pracy, podatków i rozwoju gospodarki. Takie podejście w różnych formach stosują m.in. USA, Francja czy Niemcy.

Główne obszary funkcjonowania „Local Content” w Polsce to energetyka i infrastruktura, sektor zbrojeniowy, a także liczne projekty z udziałem spółek Skarbu Państwa.

Edycja tekstu: Michał Król
