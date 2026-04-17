Rusza przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Świętojańskiej

Spółka PKP PLK rozpoczyna w piątek przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Świętojańskiej na Golęcinie.
Oznacza to, że przez kilka najbliższych dni, kierowcy zmuszeni będą do korzystania z objazdów ulicą Strzałowską.
Utrudnienie to dotyczy także autobusów linii dziennej nr 59 oraz nocnej nr 524. Zakończenie prac planowane jest w poniedziałek 27 kwietnia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
