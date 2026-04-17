Ruszyła Strefa Czystego Transportu w Szczecinie. "To nie jest dobry pomysł"

Region Julia Nowicka

fot. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od piątku w Szczecinie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Dla mieszkańców posiadających starsze samochody, oznacza to utrudniony wjazd na teren Starego Miasta czy Placu Orła Białego.
Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]

"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szef NiOL-u: ograniczenia nie dotyczą osób mieszkających na terenie Strefy Czystego Transportu
Od piątku Strefa Czystego Transportu w Szczecinie
Szczecinianie nie kryją niezadowolenia z tej zmiany. - Myślę, że to nie jest dobry pomysł... - Dużo ludzi ma starsze samochody, a w sumie Szczecin i tak jest czystym miastem. - Nie mamy gdzie parkować już teraz. Do tego nie mamy jak dojechać, jest tak wszystko rozkopane. - To zmiany nie przynoszące nic dobrego, a utrudniające życie ludziom. Na przykład bardzo zastanawia mnie pomysł z 30 wjazdami w ciągu roku. Jak to będzie odnotowywane? Trzeba będzie nosić książeczkę i stempelki zbierać? - mówią mieszkańcy.

Na teren strefy nie będą mogły wjeżdżać auta spalinowe wyprodukowane przed rokiem 2000, oraz diesle sprzed 2005 roku. Jednak od tej zasady obowiązuje wiele wyjątków...

Jak zaznacza szef spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Maciej Łabuń, według ich badań, niewielu kierowców realnie odczuje ten zakaz.

- Odczyty naszych kontrolerów ze Śródmiejskiej Strefy Czystego Transportu zostały nałożone na normy emisji spalin, które te auta posiadają, plus na te zwolnienia, o których jest mowa w uchwałach. Mówimy tutaj o kilkunastu autach, maksymalnie kilkudziesięciu, które załapałyby się na to pouczenie czy mandat - podkreśla Łabuń.

Granice strefy wyznaczają: Trasa Zamkowa, ulice Mała i Wielka Odrzańska oraz Wyszyńskiego i Tkacka.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.
