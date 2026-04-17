Ruszyła Strefa Czystego Transportu w Szczecinie. "To nie jest dobry pomysł"

Od piątku w Szczecinie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Dla mieszkańców posiadających starsze samochody, oznacza to utrudniony wjazd na teren Starego Miasta czy Placu Orła Białego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Szczecinianie nie kryją niezadowolenia z tej zmiany. - Myślę, że to nie jest dobry pomysł... - Dużo ludzi ma starsze samochody, a w sumie Szczecin i tak jest czystym miastem. - Nie mamy gdzie parkować już teraz. Do tego nie mamy jak dojechać, jest tak wszystko rozkopane. - To zmiany nie przynoszące nic dobrego, a utrudniające życie ludziom. Na przykład bardzo zastanawia mnie pomysł z 30 wjazdami w ciągu roku. Jak to będzie odnotowywane? Trzeba będzie nosić książeczkę i stempelki zbierać? - mówią mieszkańcy.Na teren strefy nie będą mogły wjeżdżać auta spalinowe wyprodukowane przed rokiem 2000, oraz diesle sprzed 2005 roku. Jednak od tej zasady obowiązuje wiele wyjątków...Jak zaznacza szef spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Maciej Łabuń, według ich badań, niewielu kierowców realnie odczuje ten zakaz.- Odczyty naszych kontrolerów ze Śródmiejskiej Strefy Czystego Transportu zostały nałożone na normy emisji spalin, które te auta posiadają, plus na te zwolnienia, o których jest mowa w uchwałach. Mówimy tutaj o kilkunastu autach, maksymalnie kilkudziesięciu, które załapałyby się na to pouczenie czy mandat - podkreśla Łabuń.Granice strefy wyznaczają: Trasa Zamkowa, ulice Mała i Wielka Odrzańska oraz Wyszyńskiego i Tkacka.