Termomodernizacja w Świdwinie. Gmina pozyskała środki

Oszczędności w rachunkach za energię cieplną i elektryczną w Świdwinie. Gmina pozyskała prawie 3 mln zł unijnego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.
To środki na przeprowadzenie termomodernizacji w świetlicy w Łąkowie, a także w remizie OSP oraz przychodni i przedszkolu.
Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
