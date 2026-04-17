Będzie nowa ścieżka rowerowa w Mirosławcu

Na terenie gminy Mirosławiec powstanie nowa ścieżka rowerowa. Połączy Mirosławiec z Kalinówką.
Inwestycja będzie możliwa, dzięki środkom unijnym. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa będzie mieć długość ponad kilometra. Powstanie wzdłuż drogi krajowej nr 10, na odcinku od końca ulicy Wałeckiej w Mirosławcu do istniejącego chodnika w miejscowości Kalinówka.
Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Efekt zmian powinniśmy poznać do końca tego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
