Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Nieśpieszny" pociąg [ZDJĘCIA]

Kto pierwszy ten lepszy. W nocy ruszyła przedsprzedaż biletów na pociąg "Nieśpieszny" relacji Kołobrzeg - Warszawa Główna.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

To oferta dla tych podróżnych, którzy chcieliby cofnąć się w czasie i poczuć klimat kolei z czasów PRL.Rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, w rozmowie z Radiem Szczecin, stwierdził, że rezerwacje rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.- Proponuję bilet kupować przez zdalne systemy sprzedaży - przez naszą aplikację, stronę internetową, ponieważ zainteresowanie miejscami jest bardzo duże i te bilety sprzedają się bardzo szybko - podkreślał Wrzosek."Nieśpieszny" do stolicy kraju wyruszy w niedzielne południe 17 maja. Zatrzyma się m.in. w Ustroniu Morskim, Koszalinie, Białogardzie czy Szczecinku. Czas podróży na całej trasie wyniesie nieco ponad 11 godzin.