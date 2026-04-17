Ruszyła przedsprzedaż biletów na "Nieśpieszny" pociąg [ZDJĘCIA]

Kto pierwszy ten lepszy. W nocy ruszyła przedsprzedaż biletów na pociąg "Nieśpieszny" relacji Kołobrzeg - Warszawa Główna.
Rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek, w rozmowie z Radiem Szczecin, stwierdził, że rezerwacje rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.
- Proponuję bilet kupować przez zdalne systemy sprzedaży - przez naszą aplikację, stronę internetową, ponieważ zainteresowanie miejscami jest bardzo duże i te bilety sprzedają się bardzo szybko - podkreślał Wrzosek.
"Nieśpieszny" do stolicy kraju wyruszy w niedzielne południe 17 maja. Zatrzyma się m.in. w Ustroniu Morskim, Koszalinie, Białogardzie czy Szczecinku. Czas podróży na całej trasie wyniesie nieco ponad 11 godzin.
