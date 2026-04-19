"Maszerujemy przez cały rok". Te dzieła wyrosły z Marszu dla Życia

Można w niedzielę przynieść pieluchy oraz inne artykuły kosmetyczne dla podopiecznych Domów Samotnej Matki i złożyć je przed pomnikiem papieża Jana Pawła II w Szczecinie. O godzinie 15 - właśnie z Jasnych Błoni - wyjdzie 22. Marsz dla Życia.

W tym roku organizatorzy będą także zbierać fundusze na działające w Szczecinie hospicjum perinatalne, które zapewnia pomoc m.in. rodzinom oczekującym dziecka, u którego zdiagnozowano nieuleczalną i śmiertelną chorobę.- Raz w roku może nas bardziej widać na ulicach Szczecina, ale maszerujemy przez cały rok - mówi Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek. - Pomagając kobietom w trudnych sytuacjach życiowych, kobietom w ciąży, stąd też nasze dwa domy dla takich kobiet, które dzięki ludziom uczestniczącym w marszu udało się stworzyć. Wspieramy ogromnie rodziców, którzy założyli rodzinny dom dziecka, świąteczne akcje takie jak Paczuszka dla Maluszka, czy "Tak nieWIELE". To wszystko miało początek właśnie na szczecińskim Marszu dla Życia.Fundacja wspiera kobiety, które zrezygnowały z aborcji i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.- Zawsze tym kobietom mówię "to nie my, to nie inni, to ty pokonałaś lęki, to ty zwyciężyłaś; nie miej żadnego wyrzutu sumienia, że takie zakusy były" - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.Fundacja Małych Stópek jest organizacją pro-life, która prowadzi także działalność edukacyjną w zakresie ochrony życia poczętego.