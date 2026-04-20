Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]
O oswajaniu lęku, supermocy mózgu czy też pasji do sportu jako recepcie na zdrowie rozmawiali w poniedziałek uczestnicy szczecińskiego Festiwalu Nauki i Zdrowia. To wydarzenie, w trakcie którego eksperci m.in. z zakresu higieny, medycyny, sportu czy biologii spotykają się z młodzieżą.
Głównie po to, by promować zdrowie. Jednymi z uczestnikami festiwalu byli uczniowie Szkoły Podstawowej numer 54 w Szczecinie.

- Zdrowie to jest zapobieganie różnym chorobom. Edukacja zdrowotna też może pomóc zrozumieć, co się dzieje w życiu albo co zrobić jak coś się stanie. - Na przykład jak ktoś ma depresję to żeby nie zwlekać i pójść do psychologa, pedagoga... - Hejt może być bardzo zły - mówili uczniowie.

- Chcemy dzieciakom pokazać, że nauka ma realny wpływ na zdrowie, a zdrowie na naukę. My, nauczyciele, opieramy się na faktach. Tu nie ma żadnej ideologii, żadnego przekazu naszego prywatnego. To jest to, co my wiemy, jeżeli chodzi o badania -powiedziała Katarzyna Skolimowska, nauczyciel biologii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie.

Od września edukacja zdrowotna ma być przedmiotem obowiązkowym zarówno w szkołach podstawowych, jak i w szkołach ponadpodstawowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Małgorzata Głodek

Najnowsze podcasty