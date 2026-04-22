Lekarze alarmują: choroby nerek to nowa cicha epidemia

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek choruje ponad 4,5 mln osób. Jednak tylko około 5 procent zna diagnozę.

Edycja tekstu: Michał Król

Powodem jest fakt, że nerki nie bolą - tłumaczy dr hab. n. med. Magda Wiśniewska, internista, diabetolog i nefrolog ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.- Przewlekła choroba nerek nie daje bardzo długo żadnych objawów, a jak zaczyna, to one mogą być zupełnie niecharakterystyczne. Będzie to na przykład przewlekłe zmęczenie, senność, gorsza tolerancja wysiłku. Mówiąc kolokwialnie dobrze, jeżeli będziemy widzieli coś bardziej typowego, czyli pojawią się obrzęki albo krwisty mocz - mówi Wiśniewska.Złotym standardem w diagnostyce chorób nerek jest badanie moczu i krwi - dodaje dr Wiśniewska.- Badanie ogólne moczu, które nam bardzo szybko może pokazać, czy są jakieś zmiany w osadzie. Oprócz tego mamy poziom kreatyniny i glukozy - mówi lekarka.I choć Szczecinianie z którymi rozmawialiśmy, te objawy znają, to przyznają, że na odpowiednią diagnostykę często nie mają czasu.- Co roku chodzę na badanie, bo mam problemy z kamieniami. Właśnie wychodzę po zabiegu. Teraz było rozkruszanie kamieni. - Średnio bolało. - Zdrowe mam nerki. Nie badam, ale mam zdrowe. Wyniki robię co roku z krwi. - Nie badam nerek. Czekam na objawy - mówią Szczecinianie.Lekarze ostrzegają, że nieleczona przewlekła choroba nerek może prowadzić do utraty tego narządu, chorób sercowo-naczyniowych, niepełnosprawności, a nawet śmierci.