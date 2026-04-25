Ruszył sezon czarterów z Goleniowa

Ruszył sezon lotów czarterowych z lotniska w Goleniowie. W sobotę wystartował pierwszy samolot do tureckiej Antalyi.
Docelowo w szczycie sezonu na zlecenie touroperatorów realizowane będą cztery wyloty w tygodniu: w środę, sobotę i piątek.
Pojawi się też nowość: 14 czerwca, w każdą niedzielę, realizowane będą wyloty na grecką Kretę.
Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej siatki połączeń.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Obecnie z portu w Goleniowie można latać połączeniami regularnymi do: Oslo, Bergen, Dublina, Krakowa, Liverpoolu, Londynu i Warszawy.
Natomiast loty czarterowe odbywają się do Turcji i Grecji, a zimą do Egiptu.
