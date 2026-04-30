RSnW: wspomnienia o pośle Łukaszu Litewce

Łukasz Litewka spoczął w środę na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Tragicznie zmarłego posła Lewicy wspominali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".
Pogrzeb Łukasza Litewki. Biskup: stawał w obronie tych, którzy sami obronić się nie mogli
- Zawsze podziwiałem go za aktywność. Jego serce było wyczuwane w całej Polsce. Wystarczyło, że napisał post i w ciągu kilkunastu minut miał wiele tysięcy interakcji - przyznał.
- Łukasz Litewka zarażał ludzi dobrem - dodała dr Dorota Kowalewska z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Ten Team Litewka to myślę, że słuchający nas dzisiaj szczecinianie i nie tylko; oni uczestniczyli w tych zbiórkach. Ja pamiętam jak sama kibicowałam, wpłacałam, patrzyłam jak to wszystko przyrasta i to słynne zdanie: "tu tylko zostawię" - powiedziała.
Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Był znany z działalności charytatywnej i społecznej.
