Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Region Adam Wosik

Fot. Facebook / Grupa: Suszą! Szczecin
Skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ulicą Unii Lubelskiej w piątek było częściowo zablokowane przez dwie godziny. Doszło tam do zderzenia ambulansu prywatnego transportu medycznego z samochodem osobowym.
O szczegółach opowiedział starszy kapitan Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- Na miejscu zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej. W pojazdach podróżowały trzy osoby, dwie osoby w samochodzie osobowym i jedna osoba w ambulansie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu kierowcy z samochodu osobowego, który był zakleszczony. Na miejscu trwają działania - mówił Goliński.

Według wstępnych informacji, trzy osoby zostały ranne w tym wypadku.

- Na miejscu wezwania znajdowało się trzech poszkodowanych, w tym kobieta lat 70 z urazem głowy i barku, mężczyzna lat 53 z urazem głowy, brzucha i kończyny dolnej oraz mężczyzna lat 34 z urazem kończyny górnej. Wszyscy pacjenci zostali przewiezieni do szpitali - powiedziała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Jak informują służby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, tramwaje linii nr 1 i nr 9 już kursują zgodnie z rozkładem jazdy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
