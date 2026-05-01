Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z ulicą Unii Lubelskiej w piątek było częściowo zablokowane przez dwie godziny. Doszło tam do zderzenia ambulansu prywatnego transportu medycznego z samochodem osobowym.

- Na miejscu wezwania znajdowało się trzech poszkodowanych, w tym kobieta lat 70 z urazem głowy i barku, mężczyzna lat 53 z urazem głowy, brzucha i kończyny dolnej oraz mężczyzna lat 34 z urazem kończyny górnej. Wszyscy pacjenci zostali przewiezieni do szpitali - powiedziała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.





O szczegółach opowiedział starszy kapitan Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Na miejscu zostały zadysponowane trzy zastępy straży pożarnej. W pojazdach podróżowały trzy osoby, dwie osoby w samochodzie osobowym i jedna osoba w ambulansie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu kierowcy z samochodu osobowego, który był zakleszczony. Na miejscu trwają działania - mówił Goliński.Według wstępnych informacji, trzy osoby zostały ranne w tym wypadku.Jak informują służby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, tramwaje linii nr 1 i nr 9 już kursują zgodnie z rozkładem jazdy.