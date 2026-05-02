Nowy budynek policji i przychodnia w Swierznie

Przychodnia zdrowia i policja - w jednym budynku. Tak jest w Świerznie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Obiekt przy ul. Osiedle Leśne został przebudowany i zmodernizowany.Całość kosztowała ponad dwa miliony złotych - większość to dofinansowanie z programu dla terenów popegeerowskich.Jak podaje portal kamienskie.info, nowy Ośrodek Zdrowia ma zapewnić lepsze warunki dla pacjentów. Będzie tam między innymi gabinet zabiegowy.Podobnie z siedzibą policji. Nowy lokal ma poprawić warunki pracy funkcjonariuszy oraz obsługę mieszkańców.