Biblioteki przechodzą renesans

Ulubione miejsce spotkań maturzystów, skarbnica dobrych książek, a nawet strefa relaksu.

Mowa o bibliotekach, które w ostatnich czasach przechodzą renesans.- Przemiana bibliotek jest ogromna i naprawdę warto je odwiedzać - przekonywała w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Anna Gąsiorowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.- Filia łączy nowoczesność z takim troszeczkę historycznym wyglądem. Są tam nie tylko książki, które oczywiście stanowią podstawę działalności biblioteki, ale mamy tam też wybór gier planszowych i miejsca, gdzie można w te planszówki pograć - mówiła Gąsiorowska.Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej dodała, że zmieniło się też nasze podejście do bibliotek- To faktycznie bardzo ewoluuje i od jakiegoś czasu obserwujemy, że zrobiła się taka bardzo pozytywna moda na uczenie się w przestrzeni Książnicy Pomorskiej - powiedziała Tokarska.O bibliotekach warto mówić szczególnie teraz, gdyż startuje XXIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz”.