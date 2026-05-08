Radio Szczecin
Biblioteki przechodzą renesans

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ulubione miejsce spotkań maturzystów, skarbnica dobrych książek, a nawet strefa relaksu.
Mowa o bibliotekach, które w ostatnich czasach przechodzą renesans.

- Przemiana bibliotek jest ogromna i naprawdę warto je odwiedzać - przekonywała w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Anna Gąsiorowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

- Filia łączy nowoczesność z takim troszeczkę historycznym wyglądem. Są tam nie tylko książki, które oczywiście stanowią podstawę działalności biblioteki, ale mamy tam też wybór gier planszowych i miejsca, gdzie można w te planszówki pograć - mówiła Gąsiorowska.

Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej dodała, że zmieniło się też nasze podejście do bibliotek

- To faktycznie bardzo ewoluuje i od jakiegoś czasu obserwujemy, że zrobiła się taka bardzo pozytywna moda na uczenie się w przestrzeni Książnicy Pomorskiej - powiedziała Tokarska.

O bibliotekach warto mówić szczególnie teraz, gdyż startuje XXIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Biblioteka. Otwierasz. Odkrywasz”.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dodaj komentarz 1 komentarz

Dawniej używało się : przeżywają renesans". Najwyraźniej po reformie pani Minister Nowackiej, teraz renesans się przechodzi.

