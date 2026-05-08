Zabiegi podologa dla seniorów

Szczecińskie Centrum Usług Społecznych poszerza wachlarz świadczeń opiekuńczo-kosmetycznych.
Teraz seniorzy mogą skorzystać nie tylko z manicure, pedicure czy usługi fryzjerskiej, ale i z wizyty podologa. Ta oferta skierowana jest do osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Koszt takiej wizyty zależny jest od dochodów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych lub pod numerem 510 612 812.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych lub pod numerem 510 612 812.
Edycja tekstu: Jacek Rujna