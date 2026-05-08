Kołobrzeg. Amunicja na plaży

Region Przemysław Polanin

źródło: https://kolobrzeg.policja.gov.pl/zkl/aktualnosci/aktualnosci/84694,Niebezpieczne-znalezisko-w-morzu-podczas-majowki-Policjanci-zabezpieczyli-amunic.html
Amunicja znaleziona na kołobrzeskiej plaży. Niebezpieczne przedmioty zauważył wędkarz.
Podczas łowienia ryb mężczyzna stojący na falochronie dostrzegł kartonowe opakowanie w wodzie, przy morskim brzegu. O znalezisku natychmiast poinformował miejscową policję. Mundurowi o pomoc poprosili WOPR.

Podczas przeszukania morskiego dna na głębokości około jednego metra policjanci odnaleźli karton. Policja potwierdziła, że po jego otwarciu zabezpieczonych zostało prawie 80 sztuk amunicji myśliwskiej i śrutowej.

Trwa wyjaśnianie okoliczności, w jakich amunicja znalazła się w wodzie i ustalanie osoby, która mogła porzucić niebezpieczne przedmioty.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

