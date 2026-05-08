Laboratorium Pana Kleksa w świnoujskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Niezwykłe efekty, wybuchy i inne sekretne eksperymenty z "Laboratorium Pana Kleksa" mogli obejrzeć najmłodsi czytelnicy świnoujskiej Biblioteki Miejskiej.
W ramach projektu „Qulturalne dzieciństwo – literatura, sztuka i teatr dla najmłodszych” i wsparciu Programu KulturalnyORLEN miejscową książnicę odwiedzili aktorzy z teatru "Kompania Marzeń".
- Jakież to eksperymenty będą się odbywały w trakcie przedstawienia? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.
- Głównie eksperymentujemy z ciekłym azotem i tlenem. Ciekły azot mrozi, paruje... W pewnym momencie robimy coś, nazywamy wielkim wybuchem - Jakub Henke z Teatru Kompania Marzeń.
- Dzisiaj nasza biblioteka, właściwie dział dla dzieci, zamienia się w laboratorium Pana Kleksa. Dzięki temu, że zaprosiliśmy aktorów Teatru Kompania Marzeń. Mamy właśnie super przedstawienie. Chyba takiego jeszcze w bibliotece nie było - dodała Lucyna Brucka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu.
- Czy nie ma obaw o te wszystkie wspaniałe książki?
- Że coś wybuchnie? Na pewno nie!
W wydarzeniu uczestniczyły dzieci ze świnoujskich szkół i przedszkoli.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
