Laboratorium Pana Kleksa w świnoujskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Niezwykłe efekty, wybuchy i inne sekretne eksperymenty z "Laboratorium Pana Kleksa" mogli obejrzeć najmłodsi czytelnicy świnoujskiej Biblioteki Miejskiej.

W ramach projektu „Qulturalne dzieciństwo – literatura, sztuka i teatr dla najmłodszych” i wsparciu Programu KulturalnyORLEN miejscową książnicę odwiedzili aktorzy z teatru "Kompania Marzeń".



- Jakież to eksperymenty będą się odbywały w trakcie przedstawienia? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Głównie eksperymentujemy z ciekłym azotem i tlenem. Ciekły azot mrozi, paruje... W pewnym momencie robimy coś, nazywamy wielkim wybuchem - Jakub Henke z Teatru Kompania Marzeń.

- Dzisiaj nasza biblioteka, właściwie dział dla dzieci, zamienia się w laboratorium Pana Kleksa. Dzięki temu, że zaprosiliśmy aktorów Teatru Kompania Marzeń. Mamy właśnie super przedstawienie. Chyba takiego jeszcze w bibliotece nie było - dodała Lucyna Brucka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu.

- Czy nie ma obaw o te wszystkie wspaniałe książki?

- Że coś wybuchnie? Na pewno nie!



W wydarzeniu uczestniczyły dzieci ze świnoujskich szkół i przedszkoli.



Edycja tekstu: Jacek Rujna