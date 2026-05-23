Druga edycja Nocy Otwartych Sądów za nami

Szczecinianie tłumnie odwiedzali ich mury.

Można było przymierzyć togi, usiąść w fotelu prezesa, wejść do pokoju przesłuchań, zwiedzić miejsca, które na co dzień nie są dostępne nawet dla pracowników tych instytucji. Nie lada gratką był też udział w symulowanych rozprawach sądowych.- Zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz, bo tutaj człowiek nie ma styczności jak nie musi. - Trzeba pokazać dziecku po prostu jak to wygląda, no tak na żywo - mówili uczestnicy.Podoba Ci się tutaj? - pytała dziennikarka.- Tak - odpowiedziała jedna z uczestniczek.A gdzie Ty jesteś? - dopytywała reporterka.- Na sali rozpraw. - Lepiej przyjść, obejrzeć niż być tutaj jako oskarżony. - Ta akcja dzisiejsza jest takim ogromnym dopełnieniem, a Kasia, moja żona została powołana na ławnika. - Jest to na pewno coś takiego, co warto pójść zobaczyć, ponieważ potem jak się samemu ma jakąś sprawę ważną, to myślę, że mniej się już człowiek wtedy stresuje, jak widzi tak poza godzinami ten sąd, że jednak ci sędziowie, ci wszyscy pracownicy nie są tacy straszni. - Myślę, że to wartościowe - odpowiadali uczestnicy.Podczas tego wydarzenia na sali rozpraw Sądu Rejonowego przy Placu Żołnierza odbył się proces historycznej postaci Sydoni Von Borck - szlachcianki oskarżonej o czary, za co spłonęła na stosie cztery wieki temu. W tym procesie została ona uniewinniona.