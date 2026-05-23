Przyszli marynarze sprawdzą się w nowoczesnym symulatorze

Region Anna Klimczyk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińska Politechnika Morska w piątek oficjalnie otworzyła Akademickie Centrum Symulatorów.
To potężny „statek na lądzie”. To właśnie tam przyszli marynarze przejdą chrzest bojowy, zanim wypłyną w prawdziwy rejs.

Rektor uczelni prof. Wojciech Ślączka nie krył dumy z nowoczesnej technologii i podkreślał, że centrum jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.

- To jest statek całości w budynku, teraz jesteśmy na mostku nawigacyjnym, piętro niżej byśmy zeszli, czyli do siłowni okrętowej, a jeszcze niżej mamy symulatory takie wstępne, do zapoznania się studentów z tym, co tutaj się wyżej będzie działało. Tak, to jest statek w wersji cyfrowej - mówił Ślączka.

W oficjalnym otwarciu wziął udział także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu podkreślił strategiczne znaczenie inwestycji dla polskiej gospodarki morskiej.

- Na dzisiaj nie ma tego typu zsynchronizowanego centrum w żadnej innej uczelni, więc wjedziemy prym - podkreślał Klimczak.

Nowoczesny kompleks powstawał przez trzy lata. Całkowity koszt inwestycji to około 30 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

