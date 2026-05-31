Goście "Kawiarenki politycznej" RS o programie SAFE

Pierwsze umowy w ramach programu SAFE zostały podpisane. Temat ten rozgrzał gości "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

- SAFE jest niepodważalnym sukcesem rządu - stwierdził Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.

- W czasach, kiedy spadają bomby za naszą wschodnią granicą, kiedy gwałcone są kobiety, porywane są dzieci, ludzie się mordują i my chcemy dzisiaj doposażyć naszą armię, dać naszej armii narzędzia do tego, żebyśmy byli bezpieczni i są goście, którzy mówią "nie" - podkreślił Arłukowicz.- Nikt nie wie, ile będzie kosztowała ta pożyczka - kontrował Michał Jach, poseł PiS.- Dlaczego Niemcy nie pobierają żadnego kredytu? Oni potrzebują zakupić gigantyczne ilości, bo oni mają w fatalnym stanie nie tylko Bundeswehrę, ale w ogóle wszystkie swoje siły zbrojne, a Polska pobiera - argumentował.8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE.Polska ma pozyskać z programu ponad 43 miliardy euro.