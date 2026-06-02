Bulwersująca sprawa kosztu wyburzania zjazdów z Trasy Zamkowej. Radni mają odmienne zdania

Region Sebastian Wierciak

Fot. wiadomosci.szczecin.eu
Wyburzanie zjazdów Trasy Zamkowej odbyło się bez przetargu. Miasto za 7 mln 600 tys. zł zleciło dodatkowe prace, remontującej nitkę wyjazdową z centrum firmie Niwa Szczecin. Jednocześnie samym wyburzaniem zajął się podwykonawca, firma Recycling Group, za niecałe 3,5 mln zł.
Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski

Te informacje w mediach społecznościowych przekazał Rafał Kubowicz z Konfederacji. Co na to szczecińscy radni? Krzysztof Romianowski z PiS-u i Piotr Kęsik z Ok Polska w "Rozmowie pod krawatem" ostro się ścierali na wiele tematów, odmiennie zdania mieli także w przypadku kosztów wyburzania nitek Trasy Zamkowej.

Zdaniem Romianowskiego to szokujące informacje i sprawa nadaje się do komisji rewizyjnej.

- A być może nawet i do prokuratury. Bo jeżeli coś się robi bez przetargu i się wydaje publiczne pieniądze w takiej dużej ilości i jeszcze tak naprawdę druga firma sobie zarabia jeszcze więcej za to, żeby sobie posprzątać, ustawić słupki, gdzie tak naprawdę to wszystko było przecież zabezpieczone. Jest to niepokojące na pewno - mówił Romianowski.

Piotr Kęsik polecił zwrócenie się z pytaniami do prezesa spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

- Zdarzają się sytuacje, które są wynikiem oszczędności finansowych, w których dodatkowe prace zleca się w trybie bezprzetargowym. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź - mówił Kęsik.

- To ja tylko dopytam, a most kłodny powstanie? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Mam nadzieję, że powstanie. Teraz poważną przeszkodą są środki finansowe, które mam nadzieję jakoś zdobędziemy - mówił Kęsik.

Trzymamy rękę na pulsie, do tematu będziemy wracać.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Edycja tekstu: Michał Król
