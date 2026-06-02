Pierwsza transza pieniędzy z KPO trafiła do Polski

Pierwsza transza unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy trafiła właśnie do Polski.

To oficjalna informacja, którą przekazała w Szczecinie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.



- Kolejne 31 miliardów z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć w Szczecinie - podkreśliła.



Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała także, że z Krajowego Planu Odbudowy do Zachodniopomorskiego trafiło 7 miliardów złotych.



- To są między innymi nowe autobusy, nowe tramwaje, to są branżowe centra umiejętności. To są inwestycje w szpitale, trzy szpitale w Szczecinie, ale także szpital w Stargardzie otrzymały pieniądze na nowy sprzęt onkologiczny - dodała.



W regionie z KPO dofinansowany został także remont linii kolejowej ze Szczecina do Wrocławia. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży tzw. nadodrzanką o 40 minut.



Edycja tekstu: Jacek Rujna