Pierwsza transza pieniędzy z KPO trafiła do Polski

Pierwsza transza unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy trafiła właśnie do Polski.
To oficjalna informacja, którą przekazała w Szczecinie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
- Kolejne 31 miliardów z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć w Szczecinie - podkreśliła.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała także, że z Krajowego Planu Odbudowy do Zachodniopomorskiego trafiło 7 miliardów złotych.
- To są między innymi nowe autobusy, nowe tramwaje, to są branżowe centra umiejętności. To są inwestycje w szpitale, trzy szpitale w Szczecinie, ale także szpital w Stargardzie otrzymały pieniądze na nowy sprzęt onkologiczny - dodała.
W regionie z KPO dofinansowany został także remont linii kolejowej ze Szczecina do Wrocławia. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży tzw. nadodrzanką o 40 minut.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Kolejne 31 miliardów z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć w Szczecinie - podkreśliła.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała także, że z Krajowego Planu Odbudowy do Zachodniopomorskiego trafiło 7 miliardów złotych.
- To są między innymi nowe autobusy, nowe tramwaje, to są branżowe centra umiejętności. To są inwestycje w szpitale, trzy szpitale w Szczecinie, ale także szpital w Stargardzie otrzymały pieniądze na nowy sprzęt onkologiczny - dodała.
W regionie z KPO dofinansowany został także remont linii kolejowej ze Szczecina do Wrocławia. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży tzw. nadodrzanką o 40 minut.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Kolejne 31 miliardów z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć w Szczecinie - podkreśliła.