Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Pierwsza transza pieniędzy z KPO trafiła do Polski

Region Adam Wosik

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pierwsza transza unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy trafiła właśnie do Polski.
To oficjalna informacja, którą przekazała w Szczecinie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Kolejne 31 miliardów z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć w Szczecinie - podkreśliła.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała także, że z Krajowego Planu Odbudowy do Zachodniopomorskiego trafiło 7 miliardów złotych.

- To są między innymi nowe autobusy, nowe tramwaje, to są branżowe centra umiejętności. To są inwestycje w szpitale, trzy szpitale w Szczecinie, ale także szpital w Stargardzie otrzymały pieniądze na nowy sprzęt onkologiczny - dodała.

W regionie z KPO dofinansowany został także remont linii kolejowej ze Szczecina do Wrocławia. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży tzw. nadodrzanką o 40 minut.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Kolejne 31 miliardów z KPO spływa, dosłownie w tym momencie, do Polski. To jest kolejna transza, pierwsza z trzech, którą dostaniemy w tym rekordowym roku i cieszę się, że mogę o tym powiedzieć w Szczecinie - podkreśliła.
- To są między innymi nowe autobusy, nowe tramwaje, to są branżowe centra umiejętności. To są inwestycje w szpitale, trzy szpitale w Szczecinie, ale także szpital w Stargardzie otrzymały pieniądze na nowy sprzęt onkologiczny - dodała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek na A11 w stronę Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 4380 razy)
  2. Pożar na jednym z oddziałów szpitala na Pomorzanach
    (od dzisiaj oglądane 3700 razy)
  3. Całkowite zamknięcie ul. Emilii Plater. Służby odkryły pustą przestrzeń pod jezdnią
    (od 29 maja oglądane 3301 razy)
  4. Mieszkania w Sky Garden droższe niż w umowie
    (od 27 maja oglądane 2941 razy)
  5. Duże problemy pasażerów z lotem z Goleniowa do Londynu
    (od wczoraj oglądane 2250 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Piotr Kęsik i Krzysztof Romianowski
Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach. Największa impreza w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kąpielisko Arkonka oficjalnie otwarte. Pogoda nie dopisuje, ale "jest bardzo fajnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Orszak Króla Maciusia opanował ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn dla 12-letniego Kuby, który zmaga się z ciężką chorobą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Hanna Wróblewska i Bogna Świątkowska

Najnowsze podcasty