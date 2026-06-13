Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]

źródło: USK nr 1 PUM w Szczecinie źródło: USK nr 1 PUM w Szczecinie źródło: USK nr 1 PUM w Szczecinie

Pacjent zaatakował ratownika i zdemolował Szpitalny Oddział Ratunkowy. Doszło do tego w szczecińskiej uniwersyteckiej "jedynce" przy Unii Lubelskiej.

75-latek został przywieziony na SOR w piątek około 21. Gdy znalazł się na sali wstępnej intensywnej terapii doznał zaburzeń świadomości - relacjonuje rzeczniczka szpitala Magdalena Knop.



- Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu - dodaje Knop.



Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przebywało wtedy około 40 pacjentów. Był to tym bardziej poważny incydent, że SOR uniwersyteckiej "jedynki" jest jednym z najbardziej obciążonych w Polsce - podkreśla rzeczniczka.



- Personel równocześnie zajmował się też pacjentem np. z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz innym pacjentem ze świeżym udarem mózgu szykowanym do pilnego zabiegu trombektomii - mówi Knop.



Nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzona została jednak aparatura, m.in. analizator pomiaru parametrów krytycznych. Zniszczonych jest też pięć pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny.



Na miejsce została wezwana policja. Agresywny pacjent wymagał pobytu na SORze i pozostał w szpitalu.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

