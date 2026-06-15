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Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego

Region Jarek Gowin

Magdalena Zagrodzka, wójt gminy Dobra. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Magdalena Zagrodzka, wójt gminy Dobra. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
"Wszystko odbywa się zgodnie z prawem" - wójt gminy Dobra komentuje na naszej antenie sprawę Planu Ogólnego.
Gmina Dobra stara się zmniejszyć uciążliwość budzącego kontrowersje MOP Sławoszewo

Gmina Dobra stara się zmniejszyć uciążliwość budzącego kontrowersje MOP Sławoszewo

Magdalena Zagrodzka
Część właścicieli działek alarmuje, że dokument zablokował możliwość zabudowy dużej części terenów. Niektórzy zapowiadają walkę o odszkodowania przed sądem. Magdalena Zagrodzka zapowiedziała w "Rozmowie pod krawatem", że urzędnicy są gotowi na taki scenariusz. Jak zapewniła - władze gminy uchwaliły plan zgodnie z przepisami.

- Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, na pewno w sądzie. Czekamy i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gmina działa na zasadach i przepisach prawa, tak my poruszamy się w przepisach i je respektujemy - mówi Zagrodzka.

Wójt gminy Dobra dodała, że właściciele działek, którzy chcą rozpocząć inwestycję, powinni jak najszybciej wystąpić o warunki zabudowy. Jak zapewniła - wszędzie, gdzie jest taka możliwość - urzędnicy wydają tak zwane Wuzetki.

Edycja tekstu: Michał Król
Magdalena Zagrodzka zapowiedziała w "Rozmowie pod krawatem", że urzędnicy są gotowi na taki scenariusz.

Dodaj komentarz 3 komentarze

Pamiętam jak odchodziła Dera wszyscy się cieszyli i myśleli że przyjdzie nowe lepsze. Niestety Pani Wójt jest totalnie niekompetentna…
Następnym razem ludzie myślcie na kogo głosujecie w wyborach do Parlamentu - polecam głosować nie na tych co tworzą takie prawa...
Ta kobieta to totalna porażka. Jedynie referendum jest w stanie nas od niej wyzwolić.

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