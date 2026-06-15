Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego

"Wszystko odbywa się zgodnie z prawem" - wójt gminy Dobra komentuje na naszej antenie sprawę Planu Ogólnego.
- Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, na pewno w sądzie. Czekamy i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gmina działa na zasadach i przepisach prawa, tak my poruszamy się w przepisach i je respektujemy - mówi Zagrodzka.
Wójt gminy Dobra dodała, że właściciele działek, którzy chcą rozpocząć inwestycję, powinni jak najszybciej wystąpić o warunki zabudowy. Jak zapewniła - wszędzie, gdzie jest taka możliwość - urzędnicy wydają tak zwane Wuzetki.
Edycja tekstu: Michał Król
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Pamiętam jak odchodziła Dera wszyscy się cieszyli i myśleli że przyjdzie nowe lepsze. Niestety Pani Wójt jest totalnie niekompetentna…
Następnym razem ludzie myślcie na kogo głosujecie w wyborach do Parlamentu - polecam głosować nie na tych co tworzą takie prawa...
Ta kobieta to totalna porażka. Jedynie referendum jest w stanie nas od niej wyzwolić.