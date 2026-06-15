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Gmina Dobra stara się zmniejszyć uciążliwość budzącego kontrowersje MOP Sławoszewo

Region Sebastian Wierciak

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W ramach budowy Zachodniego Obejścia Szczecina powstanie m.in. budzące sprzeciw okolicznych mieszkańców MOP Sławoszewo. - Tej decyzji nie da się zmienić, trzeba zrobić wszystko, by zmniejszyć uciążliwość - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" wójt Dobrej Magdalena Zagrodzka.
Magdalena Zagrodzka

Magdalena Zagrodzka

Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
Wójt twierdzi, że z mieszkańcami była w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie odbyło się m.in. spotkanie z wiceministrem Arkadiuszem Marchewką i padły jasne deklaracje.

- Na pewno były zmniejszone ilości ADR-ów [międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych - dop. red.], jeżeli chodzi o MOPy, to może więcej zieleni? - mówi Magdalena Zagrodzka.

- Mówimy o pojazdach przewożących materiały niebezpieczne? - dopytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.

- Dokładnie, tak. Takie były nasze prośby. Ja myślę, że to na pewno zostanie respektowane - mówi wójt gminy Dobra.

Magdalena Zagrodzka przekonuje, że ZOŚ-ka zniweluje korki w Mierzynie czy Bezrzeczu. Jednocześnie wójt jest zagorzałą przeciwniczką kolejowego zachodniego obejścia Szczecina.

- Rozumiem, że Police muszą się rozwijać, że dla zakładów chemicznych jest potrzebna ta kolej, ale my jesteśmy gminą taką spokojną, jesteśmy jakby sypialnią Szczecina. Jestem świadoma tego, że jako gmina nie możemy za dużo zrobić. Jeżeli będzie potrzeba tej kolei, to i tak to zrobią, wybudują bez naszej zgody - mówi wójt.

Stąd pomysł na konsultacje społeczne i zaproszenie do Dobrej przedstawicieli kolei. Jak skwitowała Magdalena Zagrodzka, najbardziej akceptowalnym wariantem wydaje się pomysł poprowadzenia torów tuż przy drogowym obejściu Szczecina.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Jarosław Rzepa, poseł PSL.

Edycja tekstu: Michał Król
Wójt twierdzi, że z mieszkańcami była w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie odbyło się m.in. spotkanie z wiceministrem Arkadiuszem Marchewką i padły jasne deklaracje.
Magdalena Zagrodzka przekonuje, że ZOŚ-ka zniweluje korki w Mierzynie czy Bezrzeczu. Jednocześnie wójt jest zagorzałą przeciwniczką kolejowego zachodniego obejścia Szczecina.

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Bez kompetencji i totalna porażka. Referendum!
do tych konsultacji powinni przystąpić też przedstawiciele mieszkańców Szczecina.
Bo to przez centrum Szczecina, prawie 400-tysięcznego miasta, przewożone są są koleją i TIRami ładunki do i z Polic.
Pod oknami mieszkań, przez centrum miasta, a nie jego odległymi obrzeżami, jak w przypadku miejscowości sąsiadujących z trasami ZOS.

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