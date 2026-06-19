Lato to sezon na trąby powietrzne

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Trąby powietrzne mogą być coraz częstszym zjawiskiem w regionie - klimatolog tłumaczy, że najczęściej tornada występują w sezonie letnim - w lipcu i sierpniu. Ostatnio takie zjawisko miało miejsce w zeszły weekend w Mrzeżynie.

Dr Szymon Walczakiewicz, klimatolog z Uniwersytetu Szczecińskiego tłumaczy, że dużą rolę w ich powstawaniu ma tak zwana energia konwekcyjna.



- Pomimo niskiej temperatury jednak ta energia wystąpiła, wystąpiła zmiana kierunku i prędkości wiatru i pomimo nawet takich niskich wartości takie zjawisko mogło powstać - tłumaczył.



Trąby zazwyczaj powstają przy zderzeniu się ciepłych i chłodnych mas powietrza.

W związku ze zmianami klimatycznymi mogą się one pojawiać coraz częściej - dodaje klimatolog.



- W przypadku dalszego wzrostu temperatury powietrza na świecie, co właśnie obserwujemy, powoduje to, że mamy więcej tej energii, którą żywią się komórki burzowe, które mogą generować właśnie trąby powietrzne. Dlatego powinniśmy się spodziewać ich więcej - powiedział.



Tornada mogą również rosnąć w siłę, a badania nad tym zjawiskiem w Polsce cały czas trwają.



Edycja tekstu: Jacek Rujna