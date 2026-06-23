Ostre brzmienie w weekend na szczecińskiej Łasztowni

Zbliża się najgłośniejszy weekend tego roku - metal i punk zawładną Łasztownią podczas pierwszej edycji Hells Bells Festival.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To będą dwa dni energetycznych riffów i mocnych głosów, jak zdradził nam organizator Piotr Trafny.- To jest bardzo eklektyczny line-up. Tutaj mamy od nastrojowego black metalu, jak Furia czy Dola, przez nieokiełznane siły, jak amerykańska kapela Nunslaughter, a także polskie kapele - Dezerter czy szczeciński zespół Analogs - powiedział Trafny.Na Placu Gryfitów zobaczymy też takie legendy, jak UK Subs, którzy są przedstawicielami klasyki brytyjskiego punk rocka, czy Possessed - amerykańskich pionierów death metalu. Brzmienia heavy metalowe i hard rockowe zapewni Dirkschneider z legendarnym wokalistą zespołu Accept.A co zobaczymy pod sceną?- Na pewno Pogo, może też Ściany Śmierci. Dobra zabawa od 16, kiedy zaczynamy, do drugiej w nocy. Gramy równolegle na trzech scenach. Udało nam się spakować 32 zespoły w dwa dni intensywnego koncertowania - dodaje Trafny.A odpoczynek pomiędzy tym intensywnym graniem zapewnią strefy chilloutu i widok na szczecińskie zabytki. Festiwal Hells Bells zaprasza w piątek i sobotę.