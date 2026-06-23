Największe kołobrzeskie osiedle "Ogrody" doczeka się modernizacji

"Ogrody", czyli największe kołobrzeskie osiedle mieszkaniowe doczeka się modernizacji terenów rekreacyjnych. W projekcie urzędników znajdują się atrakcje dla najmłodszych, ale też najstarszych mieszkańców, a także dla zwierząt.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Teren rekreacyjny znajduje się w centralnym punkcie osiedla.Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu zapowiada, że modernizacji zostanie poddany każdy z jego elementów.- Mamy w ramach tej inwestycji kompletną przebudowę placu zabaw. Zupełnie inny, nowy dla dzieci w różnym wieku. Nowoczesny psi wybieg z urządzeniami dostosowanymi do psów w różnej wielkości. Całkowita modernizacja boiska wielofunkcyjnego - mówi Pełechata.Zupełną nowością będzie sztucznie utworzona górka umożliwiająca zimowe zjeżdżanie na sankach. Strefa relaksu z hamakami i leżakami ma zostać otoczona zielenią zapewniającą cień w upalne dni. W planach jest także zbiornik retencyjny i ogród deszczowy.Prace powinny rozpocząć się jesienią, a efekt końcowy poznamy przed przyszłorocznymi wakacjami.