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Pożar w zakładzie przemysłowym w Szczecinku

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Do pożaru oleju hydraulicznego doszło w jednym z ciągów technologicznych na terenie dużego zakładu przemysłowego w Szczecinku.
Strażacy obecnie dogaszają pożar - mówi kpt. Łukasz Staciwa, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

- Pożar przedostał się do otuliny ciągów technologicznych. Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Na obecną chwilę działania już są opanowane - dodaje Staciwa.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Straty mają wyłącznie charakter materialny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Strażacy obecnie dogaszają pożar - mówi kpt. Łukasz Staciwa, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

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