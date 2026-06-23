Pożar w zakładzie przemysłowym w Szczecinku

Do pożaru oleju hydraulicznego doszło w jednym z ciągów technologicznych na terenie dużego zakładu przemysłowego w Szczecinku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Strażacy obecnie dogaszają pożar - mówi kpt. Łukasz Staciwa, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.- Pożar przedostał się do otuliny ciągów technologicznych. Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Na obecną chwilę działania już są opanowane - dodaje Staciwa.W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Straty mają wyłącznie charakter materialny.