Pożar w zakładzie przemysłowym w Szczecinku

Do pożaru oleju hydraulicznego doszło w jednym z ciągów technologicznych na terenie dużego zakładu przemysłowego w Szczecinku.
Strażacy obecnie dogaszają pożar - mówi kpt. Łukasz Staciwa, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.
- Pożar przedostał się do otuliny ciągów technologicznych. Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Na obecną chwilę działania już są opanowane - dodaje Staciwa.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Straty mają wyłącznie charakter materialny.
- Pożar przedostał się do otuliny ciągów technologicznych. Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Na obecną chwilę działania już są opanowane - dodaje Staciwa.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Straty mają wyłącznie charakter materialny.
Edycja tekstu: Natalia Chodań