Internauci wyróżnili plażę w Świnoujściu

Plaża w Świnoujściu wielkim wygranym trzynastego Rankingu Polskich Plaż Magazynu Travelist!

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Kąpielisko dosłownie zdominowało tegoroczne podium. Zdobyło pierwsze miejsce w kategorii dla aktywnych oraz drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie na ogólnokrajową „Plażę Roku”. Internauci przyznali Świnoujściu srebro także za idealne warunki dla rodzin, tętniącą życiem atmosferę oraz najpiękniejsze kadry na Instagram.Wyjątkowo szeroki, piaszczysty brzeg, łagodne zejście do wody i świetna infrastruktura po raz kolejny udowodniły, że Świnoujście to wszechstronny kurort. O zdanie na temat Świnoujścia zapytaliśmy tych, którzy tu wypoczywają.- Byłam już na plaży, tam jest super. - Jestem zadowolona, ogólnie z kąpieliska. Czysto, jest elegancko, fajnie. Często tu przyjeżdżam i będę przyjeżdżała, dopóki mi się wystarczy. - Morze, ciepła woda, fajna plaża i co jeszcze? Super. - Pierwszy raz jestem, ale jest prima. - Jest czysty piach i jest ciepła woda. I ten piaseczek jest taki przyjemny dla stóp. I są też ładne muszelki - mówili turyści.Ranking Polskich Plaż Magazynu Travelist to ogólnokrajowy plebiscyt redakcyjny organizowany corocznie od 13 lat we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. W głosowaniu internetowym turyści i eksperci oceniają polskie kąpieliska w kilku kategoriach tematycznych, wskazując miejsca najlepiej przystosowane do różnych form wypoczynku nad Bałtykiem.