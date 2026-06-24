Do tego lasu nie można wchodzić

Zakaz wstępu do lasu w okolicach Kołobrzegu. To skutek rozległego pożaru.

Zakaz obejmuje tereny pod Grzybowem i Dźwirzynem w powiecie kołobrzeskim, gdzie na początku maja wybuchł poważny pożar, który objął ponad 20 hektarów lasu. Z uwagi na torfowe podłoże, pod którym tlił się ogień, strażacy walczyli z zagrożeniem przez sześć dni.





Na terenie objętym pożarem nadal jest jednak niebezpiecznie. Nadleśnictwo Gościno poinformowało, że drzewa mogą się przewracać z uwagi na strukturę gleby i postępujący proces zamierania. Zakaz ma obowiązywać do końca roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski