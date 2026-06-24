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Przebudowa SDS-u w terminie, ale na otwarcie jeszcze poczekamy [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Szczeciński Dom Sportu (SDS). Fot. MOSRiR Szczecin
Szczeciński Dom Sportu (SDS). Fot. MOSRiR Szczecin
Przebudowany Szczeciński Dom Sportu zostanie oddany przez wykonawcę w terminie. Jednak mieszkańcy skorzystać z niego będą mogli po wakacjach.
Kompleks przy ulicy Wąskiej zyskał między innymi nowy 30-metrowy basen oraz halę sportową z trybunami dla ponad tysiąca widzów - mówi Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich.

- Dopinamy szczegóły związane z odbiorem końcowym, przekazaniem obiektu do użytkowania. Natomiast już kwestie związane z samym otwarciem, z jakimś może wydarzeniem, które będzie z tym związane, będą na pewno w najbliższych tygodniach dopinane - mówi rzecznik.

Piotr Zieliński dodał, że docelowo obiekt zarządzany będzie przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. W jego ocenie właściciel będzie potrzebował jednak czasu, aby - jak to nazwał - "zainstalować się" na nowym obiekcie.

- Kwestie związane z pracownikami, którzy będą zajmowali się obsługą tego obiektu. Dopięcie również pewnie tych kwestii związanych z samym wydarzeniem związanym z otwarciem. To też nie dzieje się powiedzmy w ciągu tygodnia. Na to też potrzeba czasu. Wiele osób nad tym pracuje - mówi Zieliński.

Przebudowa Szczecińskiego Domu Sportu kosztowała około 109 milionów złotych. Na obiekcie będą odbywać się rozgrywki sportowe czy treningi sztuk walki.
Edycja tekstu: Michał Król
Kompleks przy ulicy Wąskiej zyskał między innymi nowy 30-metrowy basen oraz halę sportową z trybunami dla ponad tysiąca widzów - mówi Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
W jego ocenie właściciel będzie potrzebował jednak czasu, aby - jak to nazwał - "zainstalować się" na nowym obiekcie.

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