Przebudowa SDS-u w terminie, ale na otwarcie jeszcze poczekamy [ZDJĘCIA]

Przebudowany Szczeciński Dom Sportu zostanie oddany przez wykonawcę w terminie. Jednak mieszkańcy skorzystać z niego będą mogli po wakacjach.

Edycja tekstu: Michał Król

Kompleks przy ulicy Wąskiej zyskał między innymi nowy 30-metrowy basen oraz halę sportową z trybunami dla ponad tysiąca widzów - mówi Piotr Zieliński, rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich.- Dopinamy szczegóły związane z odbiorem końcowym, przekazaniem obiektu do użytkowania. Natomiast już kwestie związane z samym otwarciem, z jakimś może wydarzeniem, które będzie z tym związane, będą na pewno w najbliższych tygodniach dopinane - mówi rzecznik.Piotr Zieliński dodał, że docelowo obiekt zarządzany będzie przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. W jego ocenie właściciel będzie potrzebował jednak czasu, aby - jak to nazwał - "zainstalować się" na nowym obiekcie.- Kwestie związane z pracownikami, którzy będą zajmowali się obsługą tego obiektu. Dopięcie również pewnie tych kwestii związanych z samym wydarzeniem związanym z otwarciem. To też nie dzieje się powiedzmy w ciągu tygodnia. Na to też potrzeba czasu. Wiele osób nad tym pracuje - mówi Zieliński.Przebudowa Szczecińskiego Domu Sportu kosztowała około 109 milionów złotych. Na obiekcie będą odbywać się rozgrywki sportowe czy treningi sztuk walki.